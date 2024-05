Radevormwalder Stadtfest 2024 Drei Tage Sonne, Spaß und beste Laune

Am Sonntag füllte sich die Innenstadt so langsam erst ab Mittag, als sich etwa Mütter an ihrem Ehrentag ausführen ließen. Und die Einzelhändler lockten ab 13 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Für Chef-Organisator Jürgen Fischer war es denn auch ein mehr als gelungenes Stadtfest. „Freitagabend war auf dem Marktplatz etwas weniger los als voriges Jahr, dafür aber war es am Samstagabend gerammelt voll.“ Rund 30 Einzelhändler, berichtete Fischer erfreut, würden sich in diesem Jahr mit Aktionen am Stadtfest der Werbegemeinschaft beteiligen.