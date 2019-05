Stadtfest : Rade fiebert dem Stadtfest entgegen

Radevormwald Mit einem Historischen Jahrmarkt beginnt am Freitagnachmittag das Stadtfest. Zahlreiche Stände und Sonderaktionen erwarten die Besucher. Die Werbegemeinschaft feiert im Rahmen des Festes das 20-jährige Bestehen.

Volles Haus in der Rader Innenstadt – das wünschen sich die Organisatoren des Stadtfestes, das am Freitagnachmittag beginnt und das Wochenende über zahlreiche Attraktionen bieten wird. Veranstaltet von der Werbegemeinschaft Radevormwald in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und dem Stadtkulturverband, wird das Fest in diesem Jahr unter anderem eine historischen Jahrmarkt bieten, der bereits am Freitag, 10. Mai, um 14 Uhr für Besucher geöffnet ist. Zu den Attraktionen gehören ein Kettenkarussell von 1956, ein Pressluftflieger von 1967, ein Jahrmarkt-Puppentheater mit stündlichen Vorstellungen und die letzte noch reisende Schaubude mit magischen Wundern.