Bürgerhaus in Radevormwald : So nutzte die Bücherei die Corona-Pause

Radevormwald Die Stadtbibliothek im Bürgerhaus hat wieder geöffnet, doch lange Aufenthalte sind vorerst nicht möglich. In der Corona-Pause haben die Mitarbeiterinnen Inventur des Bestandes gemacht. Dabei wurden ältere Medien aussortiert.

„Es herrscht Maskenpflicht“, erklärt die Leiterin. „Auch für Kinder ab sechs Jahren.“ Zudem müssen die Besucher ihre Hände desinfizieren und die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten. Ebenfalls notwendig ist eine namentliche Registrierung. Eine Maßnahme, die sicherstellt, dass im Fall einer Infektion die Kontaktpersonen rasch informiert und gegebenenfalls in Quarantäne versetzt werden können. Das hat sich beim Kampf gegen die Ausbreitung des Virus im Oberbergischen Kreis bewährt, die Infektionszahlen sinken auch in Radevormwald.

Online-Ausleihe Sollte jemand noch keinen Büchereiausweis besitzen, hat aber Interesse an dem Angebot der virtuellen Bibliothek, so kann er oder sie sich per E-Mail an buecherei@radevormwald.de oder telefonisch unter ☏ 02195 / 932177 in der Stadtbücherei melden.

Dennoch: Ganz wie vorher läuft der Betrieb in der Bücherei nicht. Ein längerer Aufenthalt zum Stöbern in den Regalen und zum Schmökern an den Lesetischen ist derzeit nicht möglich, sondern nur Rückgaben und Entleihungen. Maximal zehn Personen dürfen die Bücherei betreten. Die Besucher werden gebeten, pro Person einen Korb zu nehmen, so dass die Zahl der Anwesenden kontrolliert werden kann. „Das Lesen der Zeitungen und Zeitschriften, und die Nutzung der Arbeitsplätze sind zur Zeit leider nicht möglich“, heißt es in den Vorschriften. Auch das Spielen und ein längerer Aufenthalt in der Kinderbücherei ist zur Zeit nicht gestattet.“