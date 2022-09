Nach Schmierereien und Vandalismus in Radevormwald : Stadt und Politik gegen Rassismus

Radevormwald Stadtverwaltung und Fraktionen im Stadtrat positionierten sich am Freitagabend beim Feierabendmarkt auf dem Marktplatz und sendeten ein wichtiges Zeichen.

Stadt und Politik stehen zusammen. In einem Offenen Brief positionieren sich Bürgermeister Johannes Mans und der Erste Beigeordnete Simon Woywod zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden Dejan Vujinovic (CDU), Dietmar Stark (SPD), Elisabeth Pech-Büttner (Bündnis 90/Die Grünen), Annette Pizzato (FDP), Bernd-Eric Hoffmann (UWG), Rolf Ebbinghaus (AL) und Thomas Lorenz (RUA) gegen jede Form von Rassismus und werben für die Aktion „Wir sind bunt – kein Platz für Rassismus in Radevormwald“. Diese Woche waren sieben Schilder aufgestellt worden, die von unbekannten Tätern massiv demoliert, beschmiert oder gestohlen wurden. „Mit Entsetzen haben wir erlebt, wie ein positives und öffentliches Zeichen für Werte, wie Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit in Kürze durch Vandalismus zerstört wurde“, heißt es in dem Brief.