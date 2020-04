Corona-Krise : „Wir lassen niemanden kaputt gehen“

Info

Haushalt In dem Haushaltsentwurf der Stadt Radevormwald für 2020 hatte es bereits vor der Verabschiedung durch den Rat Veränderungen gegeben, weil sich Einbrüche bei den Gewerbesteuern abzeichneten. Der am 9. März beschlossene Entwurf ist laut Volker Uellenberg in dieser Woche an die Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises gegangen. Dort muss er noch genehmigt werden.