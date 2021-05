Sommerferien in Radevormwald : Stadt will möglichst viele Ferienangebote veranstalten

Stadt will möglichst viele Ferienangebote veranstalten

Sommerferien in Radevormwald

Was in diesen Sommerferien möglich sein wird, steht noch nicht fest: 2020 gab’s Erste Hilfe beim DRK. Die beiden Geschwister Tine Schröder & Sophie Esch versorgten mit Anna, Paul, Joey, Maxi, Mia und Mailina die Stofftiere. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Interessierte sollten regelmäßig auf die Bekanntmachungen in der Presse und auf den Facebook- bzw. Instagramseiten der jeweiligen Jugendeinrichtungen achten.

Auch der diesjährige Ferienspaß wird unter strengeren Corona-Regeln durchgeführt werden müssen – doch das Team der Jugendförderung in Radevormwald plant groß, um den Kindern und Jugendlichen nach der langen Durststrecke ohne Schule und Vereinsangeboten ein möglichst umfangreiches Angebot präsentieren zu können.

„Die Inzidenzen fallen, die ersten Ausflugsmöglichkeiten öffnen wieder, und wir werden bis zum letzten Moment den Finger auf der Tastatur haben, um zeitnah jegliche Lockerungen in Angebote umzuwandeln“, teilt Jugendamtsmitarbeiterin Britta Hallek mit. „Ob und unter welchen Bedingungen Fahrten möglich sind – all solche Fragen treiben uns in den kommenden Tagen um. Wir werden auch über die erste Ausgabe der Angebote hinaus versuchen, weitere Angebote je nach Lockerung für die letzten Wochen der Ferien möglich zu machen.“