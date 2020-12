Radevormwald : Stadtverwaltung warnt: „Kanalhaie“ sind unterwegs

Radevormwald Verunsicherte Bürger haben bei der Stadt angerufen und von einer Firma berichtet, die angeblich im Auftrag der Verwaltung private Abwasserleitungen erneuern soll. Ein solcher Auftrag wurde nie erteilt.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald warnt vor so genannten „Kanalhaien“, die offenbar derzeit in der Stadt unterwegs sind. „In den vergangenen Tagen erreichten das Technische Bauamt immer wieder Anrufe verunsicherter Bürger“, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. „Sie berichteten von einer Firma, die angeblich im Auftrag der Stadt unterwegs sei, um Sanierungen an den privaten Abwasserleitungen durchzuführen. Besagtes Unternehmen wollte die Grundstückseigentümer überreden, kostenpflichtige Verträge für die Sanierung abzuschließen.“