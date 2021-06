Stadtverwaltung Radevormwald : Stadt sucht weiter Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2021

Radevormwald 23 Wahlvorstände müssen mit jeweils sechs Personen besetzt werden. Alle Wahlvorsteher und Stellvertreter erhalten kurz vor dem Wahltermin eine Einweisung in ihre Tätigkeit.

Die Stadtverwaltung sucht dringend weitere Wahlhelfer für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September. Auf der städtischen Homepage steht erneut ein Aufruf. „Wir haben bewusst vor den Sommerferien nochmal die Suche gestartet“, berichtet Marc Bormann vom Wahlamt. Den Großteil an Wahlhelfern suche die Stadt noch. 23 Wahlvorstände müssen mit jeweils sechs Personen besetzt werden. Alle Wahlvorsteher und Stellvertreter erhalten kurz vor dem Wahltermin eine Einweisung in ihre Tätigkeit. „Deshalb ist es nicht entscheidend, ob Sie bereits einmal in einer solchen Funktion tätig waren. Neulinge sind willkommen, heißt es in dem Aufruf der Stadt.