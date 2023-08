Radevormwalder Haushalt 2023 Stadt steht für 2023 vor Unterfinanzierung von sieben Millionen

Der Haushalt für 2024, den Woywod am 26. September im Rat einbringen will, wird schon an die neue Situation angepasst sein. „Wir hoffen, dass der Haushalt dann am 12. Dezember verabschiedet wird und wir ihn bis Ende Januar 2024 vom Oberbergischen Kreis genehmigt bekommen, damit wir für unsere vielen Projekte in der Stadt handlungsfähig bleiben.“