Versorgung in Radevormwald : Stadt soll 446.000 Euro für Ärztehaus einplanen

Radevormwald Die Kommunalpolitiker im Hauptausschuss haben sich für eine Investition ausgesprochen. Eine Entscheidung kann der Stadtrat am kommenden Dienstag fällen.

Die Kommunalpolitiker im Hauptausschuss der Stadt haben entschieden: In den städtischen Haushalt soll Geld für die Einrichtung eines sogenannten Ärztehauses eingeplant werden – und zwar 446.000 Euro. Mit dem Haus in Dahlerau will die Stadt die ärztliche Versorgung der Wupperorte sicherstellen. Konkret vorgesehen hat die Stadt das Gemeindehaus der katholischen Kirche. Der Stadtrat wird am kommenden Dienstag als übergeordnetes Gremium über das Vorhaben entscheiden.