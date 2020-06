Ortschaften in Radevormwald : Entwicklung der Wupperorte geht weiter

Blick auf das Gemeindehaus Dahlerau, das nun als neues Bürgerzentrum entwickelt wird. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Das InHK Wupperorte geht in die nächste Runde. Das Bürgerzentrum im ehemaligen Gemeindehaus am Siedlungsweg in Dahlerau und der Jugendtreff „Life“ Auf der Brede stehen nunmehr vor der Sanierung.

2020 ist das Jahr, in dem viele Förderprojekte des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Wupper umgesetzt werden. Am Siedlungsweg wird sich das ehemalige Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Dahlerau zu einem lebendigen Bürgerzentrum entwickeln.

Obwohl die baulichen Veränderungen erst im Winter starten werden, wird das Gebäude bereits seit Jahresbeginn als Bürgerzentrum genutzt. Natalie Hoffmann von der Stadt begleitet das InHK und hat auch dazu beigetragen, dass sich die Nutzung als Bürgerzentrum weiterentwickelt hat. Der Belegungsplan des Bürgerzentrums ist schon jetzt prall gefüllt. „Das Haus steht allen Vereinen und gemeinnützigen Initiativen zur Verfügung und wird seit dem 1. Januar unter anderem für Chorproben, von der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK genutzt. Auch Angebote von Kirchengemeinden finden weiterhin am Siedlungsweg statt“, sagt Hoffmann.

Info Fragen und Vorschläge sind willkommen Online Auf der Internetseite des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Wupperorte können die Förderprojekte in der Kategorie „ProjektWatch“ verfolgt und nachvollzogen werden. Dort findet man auch die neuen Grundrisse des Bürgerzentrums am Siedlungsweg und dem Jugendtreff „Life“. www.inhk-wupperorte.de Mitarbeit Bürger können sich online mit Fragen und Vorschlägen aktiv in die Gestaltung einbringen und so die Planungen mitgestalten. ­Vereine, die das Bürgerzentrum nutzen wollen, können sich bei den städtischen Mitarbeitern Jürgen Funke oder Natali Kloppert melden.

Dass sich die Nutzung des Bürgerzentrums schon vor den anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten etabliert hat, ist ein gutes Zeichen für das neue Konzept des zentralen Treffpunktes an der Wupper. Die räumliche Entwicklungsplanung sieht eine Ergänzung und Optimierung der bestehenden Bausubstanz vor. Unter anderem ist eine neue Einteilung der Küche vorgesehen sowie die Realisierung eines barrierefreien WC. Die Büroeinheiten, die in dem Gebäude am Siedlungsweg entstehen werden, sollen in Zukunft auch von dem Quartiermanager genutzt werden, der voraussichtlich im Dezember die Arbeit aufnehmen wird.

„Die größte Veränderung wird das Gebäude auf der technischen Ebene erleben. Wir tauschen Fenster und das Mobiliar aus und bringen das Bürgerzentrum auf einen aktuellen Stand. Schöne Details, wie den Holzboden, erhalten wir“, sagt Natalie Hoffmann. Vorgesehen ist in dem Bürgerzentrum auch ein sogenannter „Art Space“, der künftig Raum für Ausstellungen bieten soll. Die Ausschreibungen für die Fördermaßnahme „Bürgerzentrum“ starten Mitte Juli, die Ausführungen wahrscheinlich im November.

Das Projekt umfasst ein Volumen von 578.000 Euro, das auch den Ankauf des Objekts umfasst. Bedient werden die Projekte des InHK aus der Förderkulisse „Starke Quartiere, starke Menschen – Soziale Stadt“, dem Fördertopf „EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ und der Städtebauförderung des Landes. Das Bürgerzentrum wird mit 270.240 Euro gefördert. Der Ankauf des ehemaligen Gemeindehauses war nicht förderfähig. Die Stelle eines Quartiermanagers bis Ende 2022 umfasst eine Gesamtsumme von 250.000 Euro, von dieser Position werden 200.000 Euro gefördert.

Die Erweiterung und Sanierung des Jugendtreffs „Life“ auf der Brede gehört ebenfalls zu den wesentlichen Projekten des InHK Wupper, das schon bald starten soll. Das pädagogische Konzept des Jugendtreffs wurde bereits in letztes und dieses Jahr erweitert. „Für die inhaltlichen Konzepte, die sehr gut angenommen werden, folgen jetzt die Umbauarbeiten“, sagt Natalie Hoffmann.

Die Bauzeit von circa neun Monaten startet im August. Dann wird unter anderem ein neuer EDV-Raum angebaut und ausgestattet, die Elektronik des Gebäudes wird erneuert und es wird ein eigenes Büro für die Sozialarbeiter entstehen. Ziel der Baumaßnahme ist es, den bestehenden Grundriss optimal zu nutzen und zu erweitern. Die befristeten Stellen, die über die Förderkulisse geschaffen wurden, laufen am Ende des Jahres aus. „Wir hoffen, dass wir für diese Stellen eine langfristigere Lösung finden, denn es wäre schade das Angebot des Jugendtreffs nach der räumlichen Erweiterung wieder zurückfahren zu müssen“, sagt Hoffmann.