Ansprechpartner, Spendenkonto, Hilfsangebote : Stadt richtet Ukraine-Krisenstab ein

In der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Grundschule Blumenstraße/Neustraße sind höchstens 20 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine frei. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die ersten 25 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet sind in der Stadt eingetroffen. Sie haben sich bei der Stadt gemeldet, sind aber privat bei Verwandten oder Freunden untergekommen. Ab sofort nimmt die Stadt Hilfsangebote an.

Während der Krieg in der Ukraine unerbittlich weiter tobt, haben sich knapp zwei Millionen Menschen auf den Weg gemacht, den Bomben und Angriffen zu entkommen. Die ersten 25 Flüchtlinge sind bereits in Radevormwald eingetroffen. „Sie haben sich bei uns gemeldet, sind aber alle privat bei Freunden oder der Familie untergekommen“, berichtet Burkhard Klein, der den Ukraine-Krisenstab der Stadt leitet und der sich am Montagmorgen erstmals traf. In ihm sitzen acht Vertreter der wichtigsten Ämter der Stadtverwaltung, um die Hilfe für die geflüchteten Menschen zu koordinieren und in geordnete Bahnen zu lenken.

Da geht es in erster Linie zunächst einmal darum, Informationen zu sammeln und stets auf dem aktuellen Stand zu sein. So ist es gut möglich, dass schon mehr als 25 Ukrainer den Weg in die Stadt gefunden haben, sich aber noch nicht bei der Stadtverwaltung gemeldet haben. „Wir bitten aber alle, die hier ankommen, genau das zu tun, denn nur so können die entsprechenden Hilfen durch das Sozialamt fließen“, erläutert Klein.

Burkhard Klein leitet den Ukraine-Krisenstab. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Info Spendenkonto über den Kirchenkreis Lennep Hilfe Wer die Ukraine-Hilfe in der Stadt finanziell unterstützen möchte, kann dies über ein Spendenkonto des evangelischen Kirchenkreises Lennep tun – Bank KD-Bank Dortmund, IBAN DE 02 350601901010208021, Verwendungszweck: 21202002 Ukraine Flüchtlingshilfe Radevormwald.

3. Krisenstab Burkhard Klein leitet eigentlich das Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamt – und mittlerweile den dritten Krisenstab innerhalb von zwei Jahren. Zunächst kam vor genau zwei Jahren die Corona-Krise, dann im Juli 2021 das Hochwasser und nun der Ukraine-Krisenstab. „Wir sind also schon erprobt und wissen, dass viele Dinge neben unserem normalen Tagesgeschäft passieren können“, sagt er.

Die Stadtverwaltung will außerdem schnellstmöglich auf der städtischen Homepage www.radevormwald.de einen eigenen Link für die Ukraine-Hilfe einstellen. „Über diesen Button können sich Bürger ein Kontaktformular runterladen“, erläutert Wolfgang Scholl von der Stabsstelle im Rathaus. Außerdem findet sich dort auch ein Formular für Menschen, die ihre Hilfe in welcher Form auch immer anbieten wollen.

Die Stadt hat zwei konkrete Ansprechpartner benannt, an die sich Hilfesuchende wenden können: Die stellvertretende Leiterin des Sozialamtes, Lisa Look, kümmert sich um Hilfeleistungen und Wohnungssuche, und arbeitet eng mit Nikolina Marusic vom Allgemeinen Sozialdienst im Jugendamt zusammen, die für die Koordination und den Aufbau eines Netzwerkes zuständig ist. Sie sind zentral unter Tel. 02195 606163 zu erreichen. Auch per E-Mail können Bürger sich mit ihren Hilfsangeboten an die Stadt wenden unter ukraine@radevormwald.de

„Wir registrieren die Angebote und versuchen, bei Bedarf auf die Leute zuzugehen“, sagt Scholl. Für Klein ist es auch wichtig zu wissen, welche Angebote es in der Stadt gibt. Deshalb werde die Stadt Kontakt zu Kirchengemeinden und anderen Anbietern aufnehmen, um sich abzustimmen. Scholl listet auf, was die Stadt derzeit benötigt.



Wohnraum – ob Zimmer, Wohnung oder Appartement, die Stadt freut sich über alle Unterbringungsmöglichkeiten, auf die sie bei Bedarf zurückgreifen kann. Denn die wenigen städtischen Wohnungen für Flüchtlinge sind meist belegt, und in der städtischen Unterkunft in der ehemaligen Grundschule Blumenstraße/Neustraße gibt es nach Angaben von Klein höchstens 20 freie Plätze. Die Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk sei meist voll belegt. Froh ist die Stadt über das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, die Am Pastoratshof neun Zimmer in einer Wohngemeinschaft frei hat. Außerdem laufen Gespräche mit dem Wohnungsbauunternehmen Belvona, ob hier auch Wohnungen für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können.



Möbel Die Stadt sucht dringend Möbelspenden, steht hierfür auch im Kontakt mit örtlichen Möbelhäusern und hofft auf mögliche Rückläufer. Auch für Transporthilfen und Lagerflächen ist die Stadt dankbar.



Ehrenamt Auf Dauer glaubt die Stadt, dass auch vermehrt ehrenamtliche Kräfte benötigt werden – zum Beispiel Erzieherinnen, die niederschwellig ein Betreuungsangebot für Mütter mit ihren Kindern machen können. Auf jeden Fall arbeitet die Stadt mit der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ zusammen.



Dolmetscher Vorallem Menschen, die übersetzen können und die ukrainische Sprache beherrschen, werden gesucht.