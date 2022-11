Stadtverwaltung Radevormwald : Stadt postet auf Instagram und will das Leben zeigen

Radevormwald Der Account dient dazu, Radevormwald als Standort zu präsentieren, das Heimatgefühl der Bürger zu stärken und diejenigen für die Stadt zu begeistern, die die Stadt selber noch nicht besucht haben.

Die sozialen Medien spielen in vielen Lebensbereichen heutzutage eine immens wichtige Rolle. Das hat auch die Stadt Radevormwald erkannt und ihren Social-Media-Auftritt um einen eigenen Instagram-Account erweitert. Der Account teilt Impressionen aus der Stadt. Nachdem schon der Facebook-Account der Stadt im vergangenen Jahr eine aktive Community aufgebaut hat, postet die Stadt jetzt auch auf der Plattform Instagram. Während Facebook in erster Linie als nachrichtlicher Kanal genutzt wird, der zum Beispiel über Veranstaltungen, Straßensperrungen oder Neuerungen in der Verwaltung informiert, bietet Instagram eine bildliche Perspektive auf das Leben in der Stadt, teilt Sprecherin Flora Treiber mit.