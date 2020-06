Sport in Radevormwald : Kleinere Sporthallen werden geöffnet

Kampfsporttraining in der Sporthalle an der Lessingstraße. Dort kann ab Dienstag wieder trainiert werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Auf Wunsch der Vereine hat sich die Verwaltung kurzfristig entschieden, ab Dienstag die Sporthallen an der Jahnstraße und der Lessingstraße zu öffnen. Die großen Hallen an der Hermannstraße stehen ab 27. Juli zur Verfügung.

Es gibt eine gute Nachricht für die Vereinssportler in Radevormwald. Nach Gesprächen zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtsportverband (SSV) werden die beiden kleineren Turnhallen an der Jahnstraße und an der Lessingstraße bereits ab Dienstag wieder bereit stehen.

Jörg Becker, der stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbandes, hatte am Montag ein Gespräch mit Bürgermeister Johannes Mans zu diesem Thema geführt. Noch am gleichen Tag konnte eine Lösung gefunden werden.

Info SSV ist Dachverband der Sportvereine Aufgaben Der Stadtsportverband ist seit 1990 die übergeordnete Vertretung der Radevormwalder Sportvereine. Er vertritt die Interessen der Vereine bei öffentlichen Organen, Institutionen und Verbänden. Zu den Aufgaben des Verbandes gehört unter anderem die Organisation und Verteilung der Vereinsaktivitäten in den jeweiligen Sportstätten der Stadt Radevormwald.

„Unsere Gebäudewirtschaft hat Kontakt mit der Reinigungsfirma aufgenommen“, erläutert Jürgen Funke, Leiter des Amts für Schule, Kultur und Sport. Die Stadt hatte ursprünglich geplant, in allen Sporthallen bis Ende Juli eine Grundreinigung durchzuführen. Erst ab dem 27. Juli sollten daher die Hallen den Vereinen wieder zur Verfügung stehen. Unter den Sportvereinen wurde allerdings der Wunsch laut, zumindest schon die zwei kleineren Hallen vorher nutzen zu können.

Jörg Becker erläuterte am Montag unserer Redaktion die Motive der Sportvereine: „Es gab in den vergangenen Monaten einen sehr langen Stillstand.“ Die Vereinsmitglieder seien zwar in der Regel treu und zahlten weiter ihre Beiträge, doch wenn es partout kein Angebot gebe, werde der eine oder andere vielleicht doch schwankend. „Außerdem besteht die Gefahr, dass die Aktiven einrosten, wenn es keine Trainingsmöglichkeiten unter Anleitung gibt.“

Und ein weiterer Punkt: Sport sei auch ein Stück Geselligkeit und Freizeitvergnügen, und da manche Menschen in dieser Zeit auf Urlaub verzichten müssen, wolle man von Seite des SSV und der Vereine zumindest dieses Angebot zeitnah wieder anbieten. Zugleich weist Becker darauf hin, dass die Außenanlagen der Sportstätten bereits wieder genutzt werden können, so dass Menschen mit Bewegungsdrang hier wieder antreten können.

Eine Lösung in Abstimmung mit der Reinigungsfirma konnte nun gefunden werden, ebenso bei der Frage, wie in Ferienzeiten der Hausmeisterdienst gewährleistet werden kann. Auch dies war ein Grund für die ursprüngliche Entscheidung der Stadt gewesen, mit der Eröffnung der Hallen noch zu warten. nun steht dem nichts mehr im Wege.

Nun gibt es also einen neuen Stand: Ab Dienstag, 30. Juni, stehen in der Zeit von 16 bis 21.30 Uhr die kleineren Hallen an der Jahnstraße und der Lessingstraße für den Vereinssport wieder bereit. „Ich werde mich nachher hinsetzen und die Vereine über den neuen Stand informieren“, kündigte Harald Angermaier, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, am frühen Montagnachmittag an. Er weiß: „Die Sportler stehen alle in den Startlöchern.“ Ein Belegungsplan wurde bereits vorbereitet.

Bereits seit Montag stehen die Außenanlagen am Kollenberg und der Kunstrasenplatz an der Hermannstraße bereit, vor allem für die Fußballvereine. Der SC 08 wird am Kollenberg trainieren, der TuSpo Dahlhausen und der TV Herbeck teilen sich den Platz an der Hermannstraße.