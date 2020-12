Kontrollen in Radevormwald : Stadt klärt über Maskenpflicht auf

Radevormwald Mitarbeiter des Ordnungsamtes stellen Informationsdefizite bei Bürgern fest. Nicht jeder weiß, wann er den Ansteckungsschutz tragen muss oder nicht. Die Verwaltung hat daher die wichtigsten Regeln noch einmal aufgeführt.

In diesen Tagen der hohen Infektionszahlen auch in Radevormwald sind die Mitarbeiter des Ordnungsamt regelmäßig damit beschäftigt, die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. „Wir sind tagtäglich in der Innenstadt unterwegs und schauen, ob die Bürger sich daran halten“, erklärt Ordnungsamtleiter Jochen Knorz. Der überwiegende Teil der Menschen halte sich auch an die Vorschriften. „Nur vereinzelt müssen wir Diskussionen mit Personen führen, die auf die Maskenpflicht unwillig reagieren und den Sinn der Maßnahme anzweifeln.“