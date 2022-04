Veranstaltungen in Radevormwald : Stadt hat neue Tourismusbeauftragte

Die gebürtige Radevormwalderin Kirsten Hackländer ist die neue Veranstaltungs- und Tourismusbeauftragte der Stadt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Kirsten Hackländer ist in der Stadt so bekannt wie der berühmte „bunte Hund“. Die Radevormwalderin kümmert sich seit 1. März um die Veranstaltungen und den Tourismus in der Bergstadt. Bis Ende des Jahres ist der Terminplan voll.