Flüchtlingssituation in Radevormwald Land unterstützt mit 521.522 Euro

Aktuell sei die Stadt noch in der Lage, die zugewiesenen Flüchtlinge in eigenen Unterkünften und Wohnungen unterzubringen. Von der Quote sei die Bergstadt derzeit sogar im Plus, unterliege somit gerade keinem Aufnahmezwang. Zuweisungen erfolgten derzeit aber ohnehin nur vereinzelt. Dennoch gebe es nicht mehr viel Luft nach oben, was die Kapazität bei der Unterbringung der Flüchtlinge angehe. Woywod dankt dem Land, weil es die Kommunen ganz offensichtlich nicht vergessen habe, mahnt aber gleichzeitig für die Zukunft eine rechtzeitigere Ankündigung einer Zahlung an.