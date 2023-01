„Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ in Radevormwald Stadt ist bestens gerüstet für Notfälle aller Art

Sollte in der Bergstadt mal der Strom flächendeckend ausfallen, so hat die Stadt vorgesorgt und in den vergangenen Monaten ämterübergreifend ein Krisenkonzept erarbeitet. „Radevormwald ist vorbereitet“, betonte Bürgermeister Johannes Mans bei der Vorstellung der Arbeit des Krisenstabes, der nur auf Kreisebene so heißt und in Radevormwald den Titel „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ trägt. Nach Angaben von Mans haben die Mitglieder des Arbeitskreises die Krisenszenarien intern im Detail vorbereitet. Das Konzept sei ein Produkt aus der eigenen Verwaltung und stamme nicht von der Kreisverwaltung, die aber vor Weihnachten die kreisweiten Notfallinfopunkte vorgestellt hatte. „Der Kreis braucht zwar einen Überblick über die Tätigkeiten in den Kommunen, aber erarbeitet hat das Konzept unsere Verwaltung“, betonte Mans.