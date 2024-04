Radevormwald hat aufgeräumt Stadt bedankt sich bei fleißigen Helfern

„Es ist schon erstaunlich, was einige Zeitgenossen so alles achtlos in die Natur werfen oder auch ganz bewust entsorgen“, weiß auch die städtische Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt. Auch in Radevormwald gebe es leider jede Menge wilden Müll – darunter Autoreifen, Glasscheiben, Matratzen und Stacheldraht.