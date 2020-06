Beratung in Radevormwald : Energiesparpaket hilft, „Stromfresser“ zu entlarven

Beratung in Radevormwald

Radevormwald Wer testen möchte, welche Geräte in seinem Haushalt im Stand-by-Modus besonders viel Strom verbrauchen, kann sich nun die dafür nötigen Geräte kostenlos in der Stadtbücherei im Bürgerhaus ausleihen.

Elektrogeräte wie Computer, Radios oder DVD-Spieler haben eines gemeinsam: Sie verbrauchen auch dann Energie, wenn sie ihre eigentliche Funktion nicht erfüllen – im Leerlauf, dem sogenannten Standby-Modus. Diese unnötige Energievergeudung verursacht in deutschen Privathaushalten und Büros jährlich Kosten von mindestens fünf bis sechs Milliarden Euro. Vor allem ältere Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner verbrauchen meist unverhältnismäßig viel Strom. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen sind zum Teil recht groß.

Der Energiekostenmonitor – ein Gerät zum Strom messen – bietet hierfür eine Lösung. Bibliotheksnutzer können das Paket ausleihen und damit die häuslichen „Stromfresser“ entlarven. Es enthält neben einem hochwertigem Strom-Messgerät und einem Verlängerungskabel mit Ein- und Ausschalter eine ausführliche Bedienungsanleitung und wichtige Informationen zum Energiesparen. Ein kleines Messgerät zeigt – zwischen Steckdose und dem zu untersuchendem Gerät gesteckt – den Stromverbrauch eines Elektrogerätes an. So kann nachvollzogen werden, ob die Waschmaschine zum Beispiel auch im ausgeschalteten Zustand Strom zieht. Mit dem Messgerät lassen sich auch die jährlichen Betriebskosten des Kühlschranks ermitteln, was eine gute Entscheidungshilfe für eine eventuelle Neuanschaffung schafft.