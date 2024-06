Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft Stadt begrüßt Public-Viewing-Vorschlag der Jungen Union, sieht aber keine Chance

Die Idee begrüßt die Radevormwalder Stadtverwaltung ausdrücklich, sie kann den Vorschlag aber in Kombination mit dem Weinfest am kommenden Wochenende nicht umsetzen. Die Junge Union hatte vorgeschlagen, das deutsche Achtelfinalspiel bei der Fußball-Europameisterschaft am kommenden Samstag, 29. Juni, Anpfiff: 21 Uhr, auf dem Marktplatz kostenlos und unter freiem Himmel zu zeigen – und zwar im Zuge des zeitgleich stattfindenden Weinfestes. „Hier könnte die städtische Leinwand aufgestellt werden, die bereits beim Feierabendmarkt in Nutzung war“, hieß es in dem Vorschlag.