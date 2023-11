Großer Martinsumzug in Radevormwald Hunderte Kinder tragen ihr Licht in die dunkle Welt

Die Polizistin fährt den Wagen vor, die Musiker teilen sich in zwei Gruppen auf, postieren sich mittig und am Ende des Lichterzugs, um die Familien beim Weg auch in die Innenstadt musikalisch zu begleiten. „Ihr müsst jetzt gleich kräftig mitsingen“, sagt eine Oma zu ihren unruhigen Enkeln in der Menge. „Sonst gibt es gleich keinen Weckmann.“ Sie schauen ihre Oma erschrocken an – und sobald die Kapelle loslegt, singen die Jungs inbrünstig mit. „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“, schallt es aus der Menge, die sich nun, hinter Sankt Martin herwandernd, in Bewegung gesetzt hat. Am Ende des Zuges spielt die Kapelle das Martinslied. Einige singen, andere sind damit beschäftigt, die Kinder im Lindwurm nicht zu verlieren und stapfen aufgeregt hinter dem vorauseilenden Nachwuchs, der samt Laterne den vorreitenden Sankt Martin aufzuholen versucht.