Ehemaliges Gotteshaus in Bergerhof Radevormwalds vergessene Kirche

Dann kam das Jahr 2003: Damals berichtete für die Bergische Morgenpost die heutige stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Augst-Hedderich von einer Pfarrgemeindeversammlung der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob St. Gangolf dauerhaft zu halten sei. Der damalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Dr. Ulrich Pabst, wird zitiert: „Das Thema wird gerade erstmals angesprochen. Im Kirchenrat ist es noch nicht behandelt worden. Auch haben wir noch kein Konzept für die Zukunft.“ Aber es sei bekannt, dass die Kosten für die Unterhaltung der Kirche in keinem angemessenen Verhältnis zu der Nutzung stünden. Nur an zwei Wochenendtagen werde dort eine Messe gehalten. Die Versammlung war im Mai 2003. Im Juni meldete die Bergische Morgenpost: „Die katholische Kirche St. Gangolf im Stadtteil Bergerhof soll im Herbst veräußert werden. Der finanzielle Aufwand für das Gebäude lasse sich nicht mehr rechtfertigen, erklärt Pfarrer Marc Dominikus Klein, der in absehbarer Zeit einziger katholischer Priester in Radevormwald sein wird.“ Früher sei St. Gangolf vor allem von den italienischen Gemeindemitgliedern genutzt worden. Die letzte Heilige Messe in der Kirche fand schließlich am Silvestertag 2003 statt.