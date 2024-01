Sekundarschule Radevormwald Im Ausland Sprache fördern und andere Kulturen kennenlernen

Info

Weiterführende Schule Die Viertklässler an den Grundschulen müssen sich überlegen, auf welche weiterführende Schule sie ab Sommer gehen wollen. Die Sekundarschule bietet Anmeldetermine für die künftigen Fünftklässler am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 13. bis 15. Februar, jeweils ab 14 Uhr in der Schule an der Hermannstraße 21 an. An diesem Standort gehen die Kinder künftig auch zum Unterricht.

Anmeldung Schulleiterin Sandra Pahl empfiehlt Eltern eine vorherige Anmeldung unter Tel. 02195 6881872, um Wartezeiten zu vermeiden. Mitbringen müssen die Viertklässler lediglich ihr letztes Zeugnis und die Grundschulempfehlung.