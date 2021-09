Gelder aus Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ : Konkrete Maßnahmen für Sportstätten

Radevormwald Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wird in Radevormwald von den Vereinen und der Verwaltung abgerufen. Insgesamt sollen noch 100.000 Euro für die Modernisierung der städtischen Anlagen genutzt werden.

Dr. Jörg Rieger, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, hat in dem vergangenen Jahr Kontakt mit allen Vereinen aufgenommen. Es wurden bereits 193.393 Euro für Maßnahmen auf Rader Stadtgebiet bewilligt, ein weiterer Antrag über 10.000 Euro läuft aktuell. Doch die Fördersumme für die Stadt auf der Höhe liegt bei 303.805 Euro. Die verbleibenden 100.000 Euro des Fördertopfes sollen zur Modernisierung städtischer Sportanlagen genutzt werden. Damit kommt das Geld den Vereinen in Radevormwald zugute, denn sie können die Sportstätten kostenlos nutzen. Dieser Ausnahmeregelung hat nicht nur der Stadtsportverband zugestimmt, sondern auch alle Sportvereine der Stadt waren dafür.

Beschluss Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie hat beschlossen die Beleuchtungsanlage in der Sporthalle Lessingstraße durch eine moderne LED- Beleuchtungsanlage zu ersetzen. Mittlerweile wurde ein Fachplaner mit der Erstellung einer Lichtberechnung sowie der Ausführungsplanung beauftragt. Neben der Erneuerung der Hallenbeleuchtung ist geplant, auch die Beleuchtung in den Nebenräumen auszutauschen. Die Kosten liegen bei etwa 50.000 Euro und können über das Budget Gebäudewirtschaft abgedeckt werden. Der Bauausschuss stimmte der Erneuerung der Beleuchtung am Mittwoch zu.

Die Förderquote der einzelnen Maßnahmen liegt zwischen 50 bis 90 Prozent. Schulamtsleiter Jürgen Funke (Foto: hoge/Archiv) stellte im Bauausschuss die Sanierungsmaßnahmen vor, die von der Verwaltung in den kommenden Jahren für die Erhaltung der Sportstätten geplant sind. „Der Turnschuhgang in der Halle der Grundschule Stadt soll saniert werden. Das gilt auch für die Asphaltdecke und die Lüftungsanlagen der Halle. In der Turnhalle Lessingstraße sollen die Glausbausteine ausgebaut werden, und an der Hermannstraße steht die Sanierung der Oberlichter an“, sagt er.