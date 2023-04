Sportlicher Wettstreit in Radevormwald Kegler aus Hahnenberg gewinnen

Die Corona-Pandemie brachte das gesellschaftliche Leben phasenweise komplett zum Erliegen. Auch Kegeln war da keine Option. Und so musste auch das beliebte Kegelturnier der vier Dörfer Hahnenberg, Heide, Herbeck und Honsberg lange Zeit pausieren. Doch die Durststrecke ist endlich überwunden: Jetzt kam es im Sport & Seminar-Center an der Jahnstraße zu einer Neuauflage des sportlichen Wettstreits, bei dem der Spaß ganz eindeutig im Vordergrund steht. „Nach drei Jahren Corona-Pause konnten wir endlich wieder neu starten“, teilte Markus Finke mit. Nachdem beim letzten „Vier-Dörfer-Kegel-Turnier“ 2019 das Team aus Herbeck erstmals den Siegerpokal in den Händen halten durfte, so war es in diesem Jahr das Team aus Hahnenberg, das den Pokal als beste Mannschaft des Turniers empfangen durfte. Hahnenberg erzielte insgesamt 1184 Holz. Platz zwei ging an das Team Heide mit 1149 Holz vor dem drittplatzierten Team aus Honsberg mit 1080 Holz. Das Team Herbeck kam mit 952 Holz auf Platz vier. „Aber wie bei allen sportlichen Wettbewerben, gilt auch beim Vier-Dörfer-Turnier das olympische Motto ‚dabei sein ist alles’“, schreibt Finke in seinem Bericht von dem sportlichen Wettbewerb auf der Kegelbahn.