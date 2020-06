Quartier in Radevormwald : Spielplatz am Jahnplatz wird nun eingeweiht

Spielplatz am Jahnplatz wird nun eingeweiht

Quartier in Radevormwald

Der Spielturm steht bereits am Neubaugebiet Jahnplatz. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Geräte waren in Absprache mit den Anwohnern ausgesucht worden. Vor gut einem Jahr, im Mai 2019, hatte die Stadt aus diesem Anlass alle interessierten Familien eingeladen. Insgesamt hat die Stadt rund 70.000 Euro investiert.

Auf dem früheren Jahnplatz an der Friesenstraße ist ein Neubaugebiet entstanden. An der neu gewidmeten Heinz-Rosendahl-Straße konnte die Stadt seit 2017 schnell alle Grundstücke verkaufen. Die meisten Häuser sind inzwischen auch bezogen.

Jetzt wird am Donnerstag, 2. Juli, um 15.30 Uhr, der dort geplante Kinderspielplatz für kleinere Kinder eröffnet. Die Geräte waren in Absprache mit den Anwohnern ausgesucht worden. Vor gut einem Jahr, im Mai 2019, hatte die Stadt aus diesem Anlass alle interessierten Familien eingeladen. In den Jugendräumen des Bürgerhauses informierten Burkhard Klein und Beate Neuhaus von der Bauverwaltung über die einzelnen Möglichkeiten und die Spielgeräte, die zur Auswahl stehen. Geräte wie Spieltürme stehen schon seit Wochen auf dem Gelände, allerdings musste der Platz vor der Inbetriebnahme erst einmal vom einer zertifizierten Prüfungsstelle abgenommen werden.