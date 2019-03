Wohnungssituation in Radevormwald: Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen in Radevormwald

Podiumsdiskussion zum Thema Wohnen in Radevormwald

Wohnungssituation in Radevormwald

Bürgermeister Johannes Mans nimmt an der Diskussion teil. Foto: Jürgen Moll/Jürgen Moll (Archiv)

Gäste aus Radevormwald und aus der SPD-Landtagsfraktion nehmen teil.

(s-g) Die SPD-Fraktion im Rat von Radevormwald lädt ein zu einem „NRW.Gespräch“ zum Thema „Wohnen in Radevormwald“. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 8. April, um 19 Uhr im Foyer des Bürgerhauses.

In diesem Gespräch wird es um folgende Fragen gehen: Wie lässt sich dem Trend zu immer kostspieligerem Wohnraum entgegenwirken? Wie kann die Wohnraumförderung in ländlichen Regionen wie Radevormwald in Zukunft aussehen?