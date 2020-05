SPD-Landtagsabgeordneter : Wolf sieht Hoffnung für Rades Finanzen

Radevormwald Die Stadt hatte bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie Probleme mit Gewerbesteuereinbrüchen. Der SPD-Landtagsabgeordnete sieht nun die Chance, dass der Haushalt von dem durch Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgestellten Solidarpakt profitiert.

Erleichtert zeigt sich Sven Wolf, SPD-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, über den von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgestellten „Kommunalen Solidarpakt 2020“. Endlich gebe es ein klares Signal aus Berlin, um den kommunalen Haushalten zu helfen. Jetzt liege „ein starkes Angebot auf dem Tisch mit einer Summe von 57 Milliarden“. Die schwarz-gelbe Landesregierung sei jetzt am Zug, so Wolf.

Der Abgeordnete verweist darauf, dass Radevormwald noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie beim aktuellen Haushalt 2020 mit 3,4 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuer planen musste (unsere Redaktion berichtete). In der Bergstadt beliefen sich die Kassenkredite aktuell auf 22,6 Millionen Euro.

Die Pläne der Bundesregierung könnten hier helfen: „Zum einen sollen die Ausfälle bei der Gewerbesteuer übernommen werden. Das erkennt die besondere Situation der Kommunen in der Corona-Krise an. Eine solche Forderung hat die SPD-Landtagsfraktion bereits seit Beginn der Pandemie gestellt.“ Auf die Kommunen komme es maßgeblich bei der Bewältigung der Folgen der Krise an. Dazu müssten sie finanziell in der Lage sein.