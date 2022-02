Taten auch in Radevormwald : SPD fordert Härte gegen Automatensprenger

Taten auch in Radevormwald

In Hackenberg sprengten unbekannte Täter im Oktober 2021 einen Geldautomaten, kurz zuvor war in Lüttringhausen ein Geldautomat gesprengt worden. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf fordert mehr Maßnahmen gegen die Täter. Die treten nach Mitteilung der Sicherheitsbehörden immer rabiater und skrupelloser auf.

Mehrere SPD-Landtagsabgeordnete fordern ein härteres Vorgehen gegen Täter, die Geldautomaten in die Luft jagen. „Die Serie der Geldautomatensprengungen reißt nicht ab. Wir haben gemeinsam bei der Landesregierung die Daten der letzten Jahre abgefragt. Nach einer kurzen Ruhephase während der Pandemie bleiben die Zahlen nahezu gleich hoch. Besonders ärgerlich ist, dass bisher nur wenige Fälle aufgeklärt werden ̶ in Remscheid und Radevormwald überhaupt keine,“ erklären die Landtagsabgeordneten Dietmar Bell, Andreas Bialas, Marina Dobbert, Josef Neumann und Sven Wolf, letzterer der SPD-Abgeordnete für die beiden bergischen Städte.

„Wir haben im Innenausschuss das Thema mit Expertinnen und Experten mehrfach diskutiert“, berichten Andreas Bialas und Sven Wolf. „Mehr technische Mittel und mehr Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden, darin liegt der Schlüssel, um diesem Verbrechensphänomen zu begegnen. Die Niederlande sind uns hier schon viele Schritte voraus, daher weichen die Täter nun nach NRW aus und suchen Tatorte in Autobahnnähe ̶ und damit auch im Bergischen.“

Die erheblichen Schäden von etwa 1,9 Millionen Euro seien aber nur die eine Seite, denn die Täter treten nach Mitteilung der Sicherheitsbehörden immer rabiater und skrupelloser auf. „Die Täter verwenden nun immer höhere Mengen an Sprengstoff und immer gefährlichere Arten von Sprengstoff. Die Schäden an Gebäuden und die Gefahr für Personen werden immer größer,“ erklären Josef Neumann und Dietmar Bell. „Wir werden die Entwicklung im Bergischen weiter beobachten und mehr Maßnahmen einfordern“, bekräftigen die Abgeordneten.

„Landesweit stieg die Zahl der Sprengungen in 2021 auf 151, und auch schon dieses Jahr wurden in NRW 30 Automaten gesprengt. Wir haben im Februar noch einmal in der Fragestunde nachgehakt und werden weiter im Innenausschuss dranblieben.“