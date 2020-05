Krankenhaus in Radevormwald : SPD-Politiker gegen Zentralisierung von Kliniken

Radevormwald Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf und der Radevormwalder Fraktionschef Dietmar Stark sehen durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie die Pläne der Landesregierung in Frage gestellt. Die Krankenhäuser vor Ort hätten sich in der Krise als sehr wichtig erwiesen.

(s-g) Der SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf und der Radevormwalder SPD-Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark sind sich einig, dass die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie einen neuen Blick auf die Krankenhausplanung nötig machen. Dabe haben die beiden Politiker die von NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) initiierte Reform der Krankenhausplanung neu betrachtet im Blick. „Die auf einem Gutachten basierenden Pläne zur Umstrukturierung und Zentralisierung der Krankenhauslandschaft sollten auf Eis gelegt werden“, so Wolf und Stark. Die Kliniken in der Region seien die Zentren der Bekämpfung des Corona-Virus und der Dreh- und Angelpunkt bei dem Versuch, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

„Bedarfsprognosen und Handlungsempfehlungen müssen auch die aktuellen Erfahrungen mit Covid-19-Erkrankungen mit einbeziehen. Das Sana-Klinikum in Radevormwald ist schnell erreichbar, gut aufgestellt und kann auf Netzwerke mit den Maximalversorgern zurückgreifen. Die Erfahrungen hier vor Ort sollten mit in die Planungen einfließen“, erklärt Dietmar Stark. Nach Überwindung der Corona-Krise müsse über die Zukunft der Krankenhäuser mit Blick auf die jetzt gewonnenen Erfahrungen neu diskutiert werden, meinen die SPD-Politiker. „Vom Sana-Klinikum habe ich die Rückmeldung, dass auch die Kommunikation in Krisenzeiten klarer sein muss mit einem einheitlichen Ansprechpartner möglichst einer Verwaltungsebene,“ so Wolf.