Bürgermonitor : Viele Klagen wegen Motorradlärm

Radevormwald SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf antwortet Anwohnern in Dahlhausen, die sich über den Motorradlärm an der Kreuzung von L 81 und L 414 beschwert haben. Die Politik auf Landesebene sei an dem Thema dran, versichert er.

Nachdem sich mehrere Anwohner in Dahlhausen über die Belästigung durch Motorradlärm beschwert haben, hat sich nun der Radevormwalder SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf mit einem Antwortschreiben gemeldet. „Mich haben nun schon vermehrt Nachrichten erreicht, in denen sich über ähnlich hohe Lärmbelästigung durch Motorräder an verschiedenen Stellen in Radevormwald beklagt wurde“, schreibt der Politiker. Er habe dies zum Anlass genommen, sich ich in einem Brief an Jochen Hagt, „der in seiner Funktion als Landrat gleichzeitig auch Chef der zuständigen Polizeibehörde in Oberberg ist“, nach den Maßnahmen zu erkundigen, um dieses Problem anzupacken.