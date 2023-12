Erweiterung der städtischen Kita Wupper Spatenstich für neue Kindertagesstätte

Laut Bürgermeister Johannes Mans habe es für die Stadt Radevormwald einen hohen Stellenwert, genug Betreuungsangebote zu schaffen. „Mit dem Neubau investieren wir in die Zukunft und Familienfreundlichkeit der Wupperorte“, sagt er. Dabei handele es sich um einen wichtigen Baustein in der Entwicklung des Quartiers. Schon jetzt sei die Förderung der Quartiere durch bisherige Maßnahmen spürbar. „Es ziehen immer mehr junge Familien mit Kindern her“, freut sich der Bürgermeister. „Das sehen wir an den steigenden Anmeldezahlen in Schulen und Kindertagesstätten. Genau, was wir damit erreichen wollten.“