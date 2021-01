Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Sparkasse ruft zu Anträgen auf

Die Hauptstelle der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen an der Hohenfuhrstraße in Radevormwald. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald/Hückeswagen Auch in Corona-Zeiten bleiben die Stiftungen des Kreditinstitutes aktiv. Daher rufen die beiden Kuratorien der Sparkassen-Stiftungen aktuell wieder auf, Anträge für Maßnahmen im laufenden Jahr 2021 einzureichen.

„Wir glauben, berichtet Alexander Still vom Stiftungsvorstand, dass gerade jetzt viele Ehrenamtler und Vereine in den sozialen Bereichen, auf dem Sportsektor oder im Kulturleben unserer beiden Städte Radevormwald und Hückeswagen entweder noch coronabedingte Projekte oder schon Maßnahmen für die Zeit nach Corona in Planung haben." „Als Sparkasse, so Still weiter, sind wir vor Ort ganz nah an den Problemen der Bürger und versuchen, schnell und unbürokratisch zu helfen."