Viva Radevormwald : Ab Mittwoch spanische Nächte auf dem Marktplatz

Radevormwald In der kommenden Woche von Mittwoch bis Samstag dreht sich auf dem Marktplatz alles um Spanien.

Die Öffnungszeiten sind am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils ab 16 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.



Mittwoch, 29. Mai, 16 Uhr Eröffnung von „Viva Radevormwald“ mit Live-Musik, leckeren Speisen und vielem mehr. Ab 18 Uhr spielen die „Los Rombreros“ live. Sie bringen spanisches Flair nach Radevormwald, spanische Sommersounds runden den Abend ab. Ab 21.30 Uhr werden dann auf dem Marktplatz die Fackeln entzündet.



Donnerstag, 30. Mai, 16 Uhr Eröffnung mit Weinprobe ab 17 Uhr und Live-Musik ab 18 Uhr mit „Fiesta Latina“, sie feiern mit den Besuchern eine spanische Party bis tief in die Nacht. Bei der Weinprobe erwarten die Gäste zehn spanische Weinsorten – von klassischen bis exklusiven Sorten ist alles dabei. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung per E-Mail an: kontakt@beachprojekt.de



Freitag, 31. Mai, 16 Uhr Eröffnung mit Live-Musik und Tanz. Ab 17 Uhr zeigen die Rader Cheerleader von „Xtream Cheer & Gymnastics“ innovative Choreographien. Ab 18 Uhr spielt „Furumva“ live spanische Rhythmen. Die vier Vollblutmusiker laden zum Tanzen und Feiern bis in den späten Abend ein, heißt es in der Ankündigung.



Samstag, 1. Juni, 12 Uhr Eröffnung mit Live-Musik, Bullriding, Feuerwerk. Ab 13 Uhr Bullriding-Turnier, Teilnahme kostenlos; ab 17 Uhr spanischer Tanzauftritt: Pepi Alvarez wird mit ihrem Tanzpartner eine Flamenco-Show abliefern – inklusive spanisches Feuer. Ab 18 Uhr „Los Rombreros“ live mit viel guter Laune und spanischer Musik. Ab 22 Uhr Feuerwerk, anschließend geht die Fiesta weiter.

www.viva-radevormwald.de