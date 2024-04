„Viva Radevormwald“ Spanien mitten auf dem Marktplatz

Spanien steht in der Liste der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen ganz weit vorne, dicht gefolgt von Griechenland, Italien und Portugal. Und wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen auch die Bergstadt erreichen, dann zieht es die Radevormwalder nach draußen – in die Cafés, Biergärten oder in die Natur. Um aber nicht gleich in den Flieger steigen zu müssen und nach Spanien zu jetten, kommt Südeuropa ins Bergische und verwandelt den Marktplatz für zwei Tage in ein spanisches Festivalgelände.