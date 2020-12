Medizinische Versorgung in Radevormwald : Sorge um kinderärztliche Versorgung in der Stadt

Sorge um kinderärztliche Versorgung in der Stadt

Medizinische Versorgung in Radevormwald

Im kommenden Jahr wird die Kinderarztpraxis in der Stadt schließen. Eine Nachfolge wird gesucht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Radevormwald Im kommenden Jahr wird die Facharztpraxis in Radevormwald schließen. Eine Nachfolgeregelung zu finden, wird nicht leicht sein, denn bundesweit gibt es einen erheblichen Mangel an Kinderärzten.

Die CDU-Fraktion macht sich Sorge um die kinderärztliche Versorgung in Radevormwald. Dazu haben die Christdemokraten nun einen Antrag für die kommende Ratssitzung gestellt, die am 15. Dezember stattfinden soll

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag war von der Verwaltung berichtet worden, dass der ortansässige Kinderarzt voraussichtlich im Sommer 2021 in den Ruhestand geht und damit seine Praxis schließen wird. Ein Nachfolger für diese Stelle sei bisher noch nicht gefunden worden.