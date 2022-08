Katholische Kirchengemeinde St. Marien in Radevormwald : Sommertreff bei der Kolpingfamilie

Radevormwald Die Mitglieder der Radevormwalder Kolpingfamilie von St. Marien bemühen sich wieder um etwas mehr Normalität im Vereinsalltag. Einmal im Monat gibt es ein Treffen im Caritashaus.

Bei Kaffee und Kuchen referierte Karl Schmidt mit einem Lichtbildvortrag zur Stadtentwicklung in Radevormwald in den 1970er Jahren. „Viele der längst zum Stadtbild gehörenden Bauten konnten so noch einmal im Rohbau betrachtet werden. Auch einige Bilder zur Glockentaufe in St. Marien, oder einen Besuch von Kardinal Frings hatte Schmidt im Gepäck, berichtet Kolpingmitglied Carsten Stoffel. Auch in den kommenden Monaten will die Kolpingfamilie weitere Veranstaltungen organisieren. Am kommenden Donnerstag trifft sich der Vorsitzende Jörg Weber zum Beispiel mit Hegering und Jagdhornbläser, um die Hubertusfeier in St. Marien am Donnerstag, 3. November, vorzubereiten. Nach einer Andacht in der Kirche soll es auch wieder eine Tiersegnung und ein gemeinsames Abendessen geben.