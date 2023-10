Brauchtum in Radevormwald Das bietet der Martinsmarkt in der Innenstadt

Der Verkaufsoffene Sonntag der Werbegemeinschaft findet von 13 bis 18 Uhr statt. „An diesem Tag fängt nicht nur für viele Besucher so langsam das Bummeln nach Weihnachtsgeschenken an, sondern es fällt auch der Startschuss für die Ausgabe der beliebten Weihnachtslose der Einzelhändler und Gewerbetreibenden“, kündigt Tanja Sonnenschein an. Zusätzlich bieten die Einzelhändler auch Kulinarisches Köstlichkeiten, etwa verschiedene Winzer-Glühweine von der Vinothek Korkenzieher und Tee-Kreationen im „Stoffkränzchen“. Auch der Unverpackt-Laden bietet wieder einen veganen marokkanischen Kichererbseneintopf an – dieses Mal am Stand in der Innenstadt. Im Dekolädchen Köber kann bei Tee und Keksen gemütlich geplaudert werden, während nebenan im „Mortimer English Club“ lustige Triesel gebastelt und englische Wort-Sudokus gelöst werden können.