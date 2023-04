Vortrag beim Bergischen Geschichtsverein So war die Nachkriegszeit in Radevormwald

Dabei werden zahlreiche historische Aufnahmen von Hans Aldermann, dem ersten Reporter der Bergischen Morgenpost in Radevormwald, gezeigt, die der Redakteur in den ersten zehn Jahren des Erscheinens der Zeitung angefertigt hatte. Hans Aldermann hatte nach dem Krieg endlich seinen Traumberuf Journalist aufnehmen können. Während des „Dritten Reiches“ war ihm das verwehrt worden, weil er nicht in die Partei der Nationalsozialisten eintreten wollte. Erst als die Alliierten seine Gestapo-Akte fanden, aus der deutlich hervorging, dass er dem NS-Regime gegenüber kritisch eingestellt gewesen war, wurde er einer der ersten Redakteure der „Rheinischen Post“ und war ab dem 24. Oktober 1949 für die Lokalausgabe der „Bergischen Morgenpost“ verantwortlich.