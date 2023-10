Bergischer Geschichtsverein So verlief das Krisenjahr 1923 in Radevormwald

Die junge deutsche Republik hatte seit ihrem Beginn im November 1918 schon einige Krisen, Putsche, politische Attentate erlebt und überlebt. Aber das Jahr 1923 stellte alles in den Schatten: Im Januar begann die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen, um die Reparationen in Form von Kohlelieferungen zu erzwingen. Die Inflation wurde zur Hyperinflation und führte zur Verelendung der Arbeiter und Mittelschichten. In Hamburg gab es einen kommunistischen, in München einen nationalsozialistischen Putschversuch. Die Demokratie schien in einer Militärdiktatur zu enden.