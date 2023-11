Historischer Vortrag in Radevormwald So verlief das Krisenjahr 1923 in Radevormwald

Radevormwald · Am 17. November wird der Radevormwalder BGV-Vorsitzende Hans Golombek in einem Vortrag den Bogen hundert Jahre zurück schlagen – in ein Jahr, das die deutsche Republik an den Rand des Untergangs brachte.

10.11.2023 , 14:00 Uhr

Das Geld wurde in der Hyperinflation gewogen. Foto: dpa/--

Er war versehentlich bereits für den 20. Oktober angekündigt worden, nun findet der Vortrag von Hans Golombek über das Krisenjahr 1923 in Radevormwald am Freitag, 17. November, um 18 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses statt. Im Rahmen der Vortragsreihe der Radevormwalder Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins wird Golombek, der auch Vorsitzender des BGV in der Bergstadt ist, den Zuhörern schildern, wie die katastrophale Lage vor hundert Jahren sich im Bergischen auswirkte und welche Maßnahmen Bürgermeister und Stadtrat vor Ort ergriffen, um die Krise zu bewältigen. Die junge Weimarer Republik hatte seit ihrem Beginn im November 1918 schon einige Krisen, Putsche, politische Attentate erlebt. Aber fünf Jahre nach ihrer Gründung kam eine noch größere Bewährungsprobe. Im Januar begann die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen, um die Reparationen in Form von Kohlelieferungen zu erzwingen. Die Inflation wurde zur Hyperinflation und führte zur Verelendung der Arbeiter und Mittelschichten. Noch heute werden in vielen Archiven und Museen die Geldscheine aus dieser Zeit mit völlig irrwitzigen Summen gezeigt. Die Krise führte zu gewaltsamen Ausschreitungen. In Hamburg gab es einen kommunistischen, in München einen nationalsozialistischen Putschversuch. Die junge deutsche Demokratie schien in einer Militärdiktatur zu enden.

(s-g)