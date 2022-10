Reformierte Kirche Radevormwald : So sollen die Wälder wieder wachsen

Radevormwald Rund 18.000 Euro benötigt die reformierte Kirchengemeinde für die Aufforstung eines ihrer Waldstücke. Bei einem Infoabend wurde über Zustand und Wiederaufforstung des fast fünf Hektar großen Areals informiert.

Der Wald braucht Hilfe. Die vergangenen Trockenperioden der letzten Jahre haben den Bäumen stark zugesetzt. „Wegen des Wassermangels geht es den Bäumen seit Jahren buchstäblich an die Borke“, beschreibt es die Gemeinde in ihrer Einladung. Das Bild abgestorbener Fichten und großer abgeholzter Flächen haben die Waldbesucher der Umgebung entsetzt.

„Lange Jahre haben wir gar nicht gewusst, dass wir mit die größten privaten Waldbesitzer in Radevormwald sind und nun somit auch die Hauptgeschädigten des Käfers“, äußerte Pfarrer Dieter Jeschke am Samstagabend bei der Eröffnung einer kleinen Waldausstellung in der reformierten Kirche. Mit der kleinen Expo will die Gemeinde aufklären, Bewusstsein schaffen und Unterstützer gewinnen. Denn das Presbyterium hat sich zum Ziel gesetzt, die Gemeindewälder zu sanieren. Kein günstiges Projekt.