Sonntag ist wieder verkaufsoffen So schön wird der Weihnachtsmarkt in Radevormwald

Am Sonntag, 17. Dezember, wird der Markt von 11 bis 21 Uhr dauern. Er beginnt mit der ökumenischen Marktandacht auf der Naturbühne, der Treppe vor der reformierten Kirche am Markt. Am Sonntag wird das bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkt durch den Neye-Express ergänzt, im Haus Hürxthal (Haus der Begegnung) am Schlossmacherplatz wird wieder gebacken. Eine Märchenerzählerin wird im Büro des SPD-Ortsvereins, direkt am Marktplatz, ebenfalls nachmittags zugegen sein. Abgerundet wird das Programm des diesjährigen Weihnachtsmarktes mit zwei Kinderkarussellen.