Kommunen im Vergleich So schneidet Rade im NRW-Ranking ab

Bundesvergleich Kommunalrankings wurden nicht nur in NRW, sondern in allen Bundesländern durchgeführt. Unter den besten 100 Kommunen in Deutschland sind mit 44 Kommunen überproportional viele bayerische Kommunen. Überproportional ist auch das Land Schleswig-Holstein vertreten, das 19 Gemeinden in den Top 100 unterbringt. Der Spitzenreiter in NRW, Monheim am Rhein, liegt national auf Platz 85.

Regierungsbezirke Bei einem Vergleich der Regierungsbezirke verteidigen die Kommunen im Bezirk Münster die im Durchschnitt besten Platzierungen deutlich. Es folgen die Kommunen des Regierungsbezirks Detmold und Arnsberg. Die Bezirke Düsseldorf und Köln landen etwas dahinter.