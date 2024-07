Verwaltung in Radevormwald Er macht Radevormwald katastrophenfest

So mancher möchte in diesen Zeiten gar nicht mehr die Nachrichten einschalten – Krisen und Katastrophen herrschen allerorten. Seit im 2020 die Corona-Pandemie auch Deutschland traf, scheint eine Bedrohung die andere nahtlos abzulösen. 2021 war das Jahr der großen Fluten, auch im Bergischen gab es enorme Hochwasserschäden. 2022 brach der Ukraine-Krieg aus, das durch Putin erpressbare Deutschland musste seine Energieversorgung im Galopp neu aufstellen, Sorgen vor einem verheerenden Blackout beherrschten die Schlagzeilen. Und natürlich droht nach wie vor der Klimawandel – auch in Radevormwald schrumpften in mehreren Rekordsommern ab 2018 die Wasser-Reservoirs in beunruhigender Weise.