Karneval in Radevormwald : „Für uns gilt die Devise: Safety first“

Radevormwald Karnevalisten aus Radevormwald äußern sich zu dem Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich eine närrische Session unter Corona-Bedingungen nicht vorstellen kann.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit seiner Aussage, er könne sich angesichts der Corona-Pandemie keinen Karneval im Winter vorstellen, hat für Aufsehen in der „jecken“ Szene gesorgt. Wie reagieren die Karnevalisten in Rade auf diesen Vorstoß? Mit Ärger oder mit Verständnis?

Thomas Lorenz, Gründungspräsident der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“, legt vor allem Wert darauf, dass die Vereine Klarheit für ihre Planungen erhalten. Unter diesem Gesichtspunkt sei es gut, dass Spahn sich geäußert habe. „Uns war von vornherein klar, dass die Planung der Veranstaltungen nicht leicht sein würde“, erläutert Lorenz. „Und mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand ist es schwierig zu schunkeln.“ Gruppen und Musikcorps beim „Kunterbunten Bürgerhaus“ auf die Bühne zu bringen, sei wohl kaum möglich, so dass das Programm wohl er Kabarett-Charakter haben werde. Bei allem Bedauern betont Lorenz: „Unsere Devise ist ,Safety first’“.

Was die „Kölsche Weihnacht“ mit den Paveiern im Bürgerhaus angeht, die „Rua Kapaaf“ gemeinsam mit dem Kulturkreis veranstaltet, sieht Lorenz allerdings noch Chancen. „Das ist ja keine Karnevalsverstaltung, sondern hat adventlichen Charakter.“

