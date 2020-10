Politik in Radevormwald : Reaktion auf CDU-Streit: „Wir haben dringendere Probleme“

Politik in Radevormwald

Radevormwald CDU-Fraktionschef Dejan Vujinovic kritisiert die Aussagen von Friedrich Merz. Der sieht in der Verschiebung des Bundesparteitages wegen der Corona-Krise eine Verschwörung von Kräften, die ihn um seinen Sieg bringen will.

Mit Unverständnis betrachtet der Radevormwalder CDU-Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic die aktuelle Debatte über die Verschiebung des Bundesparteitages. „Ich glaube, wir haben in der jetzigen Situation dringendere Probleme“, erklärt er.

Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den künftigen Vorsitz der Bundes-CDU, sieht in der Entscheidung für einen Termin im kommenden Jahr einen Versuch, ihn um seine Chancen auf das Amt zu bringen. Das „Establishment“ in der Partei, erklärte der Sauerländer“, wolle seine Wahl verhindern. Die Aussage hatte für eine lebhafte Debatte gesorgt, manche glaubten sogar, in Merz’ Vorwürfen Töne zu hören, wie man sie von Donald Trump kennt. „Ich kann die Auffassung von Friedrich Merz, dass die Verschiebung des Parteitages einen taktischen Hintergrund hat, nicht nachvollziehen“, erklärt Dejan Vujinovic. Die Entscheidung sei zudem einstimmig gefallen.