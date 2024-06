Europawahl 2024 Wie Radevormwald ganz konkret von der EU profitiert

In diesen Tagen vor der Europawahl hört man oft, dass die EU in einer Krise steckt. Doch steht es um das europäische Projekt so schlecht? Ich finde: Nein. Das Interesse an den Europawahlen ist viel größer geworden. Wer kannte denn früher die Kandidaten, die sich fürs Europäische Parlament aufstellen ließen? Heute beherrschen sie die Schlagzeilen. Freilich, wie bei der AfD, nicht immer auf appetitliche Weise.