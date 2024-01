Landwirte demonstrieren in Radevormwald Bauernproteste – Korso zieht über die B 229

Etwa 65 Landwirte mit ihren Traktoren haben am Montagvormittag an einem Korso teilgenommen, der über die Bundesstraße 229 führte – vom östlichen Ortsausgang bis nach Bergerhof, wo im Kreisverkehr gewendet wurde. Die Teilnehmer hatten sich in den frühen Morgenstunden an der B 229 zwischen der Ortschaft Grüne und der Grenze zu Halver aufgestellt.